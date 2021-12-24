Международный форум "Диалог языков и культур СНГ в XXI веке" состоялся в МГЛУ

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум "Диалог языков и культур СНГ в XXI веке" - "Лингвокультурные аспекты интернационализации" прошел в Минском государственном лингвистическом университете 22-24 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

"Форум, традиционно проводимый Московским государственным лингвистическим университетом как базовой организацией по языкам и культуре государств - участников СНГ, стал признанной межвузовской площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов лингвокультурного развития, выработки перспективных ориентиров межкультурного диалога на пространстве Содружества. Символично, что юбилейный, 15-й форум проводится в год 30-летия СНГ и председательства Республики Беларусь в Содружестве именно в МГЛУ - ведущем вузе страны по подготовке специалистов в области языкознания и межкультурных коммуникаций", - сказал заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов.

В работе форума приняли участие представители вузов Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты вузов Беларуси и России, представители органов управления образованием и образовательных организаций, а также Исполнительного комитета СНГ, посольств России и Кыргызстана, Россотрудничества в Республике Беларусь - всего более 230 человек.

В своих выступлениях и дискуссиях на пленарном заседании, круглых столах и мастер-классах участники форума особо отметили, что содержание обучения высших учебных заведений в образовательном пространстве СНГ играет важную роль в реализации языковой политики и обеспечении диалога культур. По итогам работы форума участники приняли резолюцию и наметили перспективы сотрудничества в сфере высшего образования на пространстве СНГ.

XVI Международный форум "Диалог языков и культур СНГ в XXI веке" - "Формирование инновационного гуманитарного пространства СНГ и роль русского языка в условиях многоязычия и поликультурности" пройдет в 2023 году в Душанбе (Таджикистан).-0-