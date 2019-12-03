Международный форум по защите интеллектуальной собственности пройдет в Минске 10-11 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный форум по защите интеллектуальной собственности пройдет 10-11 декабря в Национальной библиотеке, сообщили БЕЛТА в Ассоциации защиты интеллектуальной собственности "БелБренд".

"Форум является эффективной площадкой общественного обсуждения актуальных вопросов защиты интеллектуальной собственности при участии представителей органов государственной власти, интеграционных объединений и бизнес-сообщества стран - участниц ЕАЭС", - отметили в ассоциации. В этом году организаторы мероприятия предлагают обсудить стратегии продвижения национальных брендов в современных реалиях, перспективы коммерциализации интеллектуальной собственности, правоприменительную и судебную практики в области ее защиты, а также столкновения интересов в этой сфере в контексте международного и национального права.

В форуме планируется участие представителей Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийской экономической комиссии, Палаты представителей и Совета Республики Беларуси, министерств и ведомств, предпринимательских кругов, общественных организаций, научной и академической общественности, крупных предприятий, в том числе ОАО "БелАЗ", ОАО "Интеграл".-0-