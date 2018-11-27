Международный форум в области IT и образования пройдет в Минске 28-30 ноября

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ІІ Международная специализированная научно-техническая выставка-форум "Информационные технологии в образовании" пройдет в Минске 28-30 ноября, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

"Форум станет платформой для открытого диалога специалистов в области IT и образования, представителей органов государственного управления и участников образовательного процесса. Ожидается более 5 тыс. участников", - сказала пресс-секретарь.

Планируется обсудить вопросы управления образованием в цифровую эпоху, инновационные методы обучения и проблемы кибербезопасности. Среди основных спикеров: министр образования Беларуси Игорь Карпенко, директор ГИАЦ Минобразования Павел Лис, глава представительства Microsoft в Беларуси Антон Мякишев, специалист по Webometrics из Испании Энрике Ордуна-Мале.

Форум призван поспособствовать эффективному использованию и продвижению информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, привлечению внимания общественности к процессу цифровой трансформации образования, а также установлению деловых контактов и расширению межрегионального и международного сотрудничества образования.

Впервые выставка-форум проходила в Беларуси в 2017 году и собрала более 3 тыс. участников.

Организаторами форума выступают Министерство образования Беларуси и ГИАЦ Минобразования. Главными инновационными партнерами являются Парк высоких технологий и IT-Academy.-0-