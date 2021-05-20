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20 мая 2021, 16:11

Международный конгресс федерации пчеловодческих организаций стартовал в НАН Беларуси

Фото НАН Беларуси
Фото НАН Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Национальной академии наук Беларуси состоялась церемония открытия XXIII Международного конгресса федерации пчеловодческих организаций "Апиславия", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Это первое в нашей стране такое крупное международное мероприятие, посвященное проблемам пчеловодства и использования его продукции, широкого взаимодействия специалистов и ученых отрасли", - подчеркнули в пресс-службе.

В работе конгресса принимают участие ведущие пчеловоды Беларуси, России, Молдовы и других стран. Мероприятие проходит с реальным присутствием и в онлайн-формате. В ходе форума специалисты поделятся опытом научного сопровождения отрасли и использования ее продукции, включая новейшие технологии ведения и получения продуктов пчеловодства. Будет затронут экологический аспект, способствующий повышению качества меда и продвижения принципов здорового питания. Специалисты рассмотрят проблемы создания и применения препаратов медицинского назначения, ветеринарных препаратов, кормов и добавок на основе продуктов пчеловодства, методов профилактики болезней и лечения пчел. Пчеловоды обсудят проблемные вопросы, наметят пути их решения, определят задачи науки в этой важной отрасли агропромышленного комплекса.

Фото НАН Беларуси
Фото НАН Беларуси

В Беларуси на 1 января 2021 года имелось более 210 тыс. пчелосемей, в том числе почти 33 тыс. в сельскохозяйственных организациях и более 4 тыс. в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Это огромные перспективы для получения качественных пчелопродуктов: меда, пыльцы, перги, прополиса, маточного молочка, пчелиного яда, воска.

Как сказал на открытии конгресса заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Петр Казакевич, важно расширять посевы медоносных культур не только для развития пчеловодства, но и повышения урожайности сельскохозяйственных культур как одного из решений доктрины продовольственной безопасности страны.

Он отметил активную работу и значимые достижения белорусских ученых по развитию пчеловодства, практическому использованию его продуктов. В частности, привел конкретные примеры: "В Институте плодоводства НАН разрабатывается система использования пчел в повышении урожайности плодовых и ягодных сельскохозяйственных растений, изучаются новые технологии получения продуктов пчеловодства. В Институте генетики и цитологии реализован пилотный проект по поиску эффективных ДНК-маркеров для характеристики генетического разнообразия медоносных пчел в Беларуси, в котором проведен молекулярно-генетический анализ и установлены подвиды пчел, их чистопородность и степень метисации. В Институте экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского созданы новые методы лечения болезней пчел. В Институте защиты растений проведено тестирование инсектицидных свойств гербицидов. В Ботаническом саду запланированы научные исследования по подбору новых медоносных растений для пчеловодческих хозяйств Беларуси. Кроме того, принято решение о создании или расширении пасек в ряде организаций отделения аграрных наук и отделения биологических наук НАН. Поэтому мы намереваемся также внести достойный вклад в это хорошее дело", - подчеркнул Петр Казакевич.

21 мая на базе Института плодоводства состоится международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы современного пчеловодства". Участники посетят цветущие сады института, а также пасеки белорусских пчеловодов и Министерства лесного хозяйства.

"Апиславия" - федерация пчеловодческих организаций Европы и Азии, основанная в 1910 году. Это одна из крупнейших площадок для обсуждения общих успехов и проблем пчеловодства в Восточной, Центральной Европе и на евразийском пространстве. Каждые два года "Апиславия" проводит международные конгрессы по пчеловодству в разных странах.-0-

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