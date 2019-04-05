Международный конгресс юридических служб пройдет в Минске 12 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Международного конгресса юридических служб LawSpring 2019, который пройдет в Минске 12 апреля, участники и спикеры из Беларуси, России и Литвы рассмотрят темы оптимизации, автоматизации работы юридической службы компании, эффективного управления и корпоративной безопасности. Такая информация размещена на сайте Национального правового портала Беларуси.

Участников конгресса ожидают тематические сессии, практикум по доказыванию и взысканию убытков и судебных расходов, мастер-класс по минимизации рисков внешнеэкономического контракта, тематические сессии и панельные дискуссии.

Обратной стороной медали стремительного развития информационных технологий и активного их внедрения являются вопросы, как обеспечить защиту от утечек информации и организовать управление информационной безопасностью, какие технические меры по защите информации эффективно применять, как соблюсти баланс интересов и компании, и сотрудников, включенных в процесс.

"Перечень рисков выходит далеко за пределы информационных. В связи с этим в корпорациях растет роль юридической функции и степень ее вовлеченности в управленческие и бизнес-процессы, - говорят организаторы мероприятия. - Это предусматривает высокий уровень ответственности in-house юристов. Все больше руководителей считают недостаточным ориентирование юристов исключительно на управление правовыми рисками и видят растущий потенциал правовой функции в качестве конкурентного преимущества компании".

Теперь в оценку эффективности главных юристов компании включаются новые показатели, напрямую влияющие на их мотивацию. Эти показатели направлены на оценку вклада юридического отдела в создание дополнительных бизнес-возможностей, повышение общей конкурентоспособности компании. Среди юристов, не осуществляющих управление подразделением, все больший вес приобретают дополнительные навыки: умение выстраивать эффективную коммуникацию, управлять проектами и командами, своим временем и эмоциями, публично выступать, убедительно аргументировать, мотивировать и вести за собой.

Все это неизбежно наталкивает на вопросы о будущем юридической профессии, компетенциях завтрашних юристов, знаниях и навыках, необходимых для востребованности на рынке труда. Участники и спикеры конгресса - представители госорганов, крупнейших юридических фирм и адвокатских бюро, in-house юристы из Беларуси, России и Литвы - будут вместе искать ответы на эти вопросы.

Международный конгресс юридических служб проводит образовательный центр "Профессиональный интерес".-0-