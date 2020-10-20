20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конгресс по информатике пройдет 22-23 октября в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Форум организуется в онлайн-формате с участием около 100 специалистов в области педагогики и информатики из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Польши и Болгарии. Это представители БГУ, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Белорусского государственного университета транспорта, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Естественно-гуманитарного университета (Польша), Ассоциации профессоров славянских стран (Болгария), Московского педагогического государственного университета, Национального педагогического университета (Украина), Института математики и механики НАН Азербайджана.

В проблемное поле конференции включены четыре направления: "Глобальное электронное обучение, искусственный интеллект, робототехника, медийно-информационная грамотность", "Информационная образовательная среда учреждения образования", "Информатика и информационные технологии в вузе и общеобразовательном учреждении, нейрообразование" и "Вопросы профессиональной подготовки и переподготовки учителей информатики". От БГУ с докладами выступят ученые механико-математического факультета и факультета прикладной математики и информатики.

Сборник материалов конгресса опубликуют в Электронной библиотеке БГУ и разместят в базах данных РИНЦ и Google Scholar. Организатором конгресса выступает факультет прикладной математики и информатики БГУ.-0-