10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс "Экоидеи в жизнь" стартует в БГУ. Он направлен выявление и поддержку молодежных инициатив по защите окружающей среды, а также формирование у студентов экологической культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются школьники, студенты, магистранты и аспиранты учреждений образования Беларуси. Кроме того, предполагается заочный формат конкурса для зарубежных обучающихся.

"Конкурсантам необходимо самостоятельно определить тему проекта по решению любой экологической проблемы. Участвовать можно индивидуально и в составе команды. Предложения принимаются до 14 ноября на электронный адрес stec2020@list.ru", - рассказали в пресс-службе.

Авторы пяти лучших проектов представят их 20 ноября на III Международном студенческом экологическом конгрессе "СтЭК-2020". Защита инициатив предполагает краткую презентацию с обозначением целевой аудитории, сроков реализации, результатов анализа экологического и экономического эффекта. Жюри оценит актуальность и реалистичность предложений, их содержательность и перспективность. Победителей и лауреатов наградят дипломами и ценными призами.

Подробная информация о конкурсе представлена в группе конгресса в социальной сети "ВКонтакте".

Организаторы конкурса - химический факультет, Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ, а также НТП "Унитехпром БГУ" и УП "Унидрагмет БГУ".-0-