Международный круглый стол к 200-летию Достоевского состоится 28 октября в НАН

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси 28 октября состоится торжественное открытие международного круглого стола "Ф.М. Достоевский - выдающийся писатель, философ и религиозный мыслитель: к 200-летию классика русской и мировой литературы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Проводит мероприятие НАН Беларуси совместно с Постоянным комитетом Союзного государства и Белорусской православной церковью.

В программе форума - пленарная сессия, а также работа трех секций: "Гуманистические идеи и общечеловеческие ценности в творчестве Федора Достоевского на просторах Союзного государства", "Наследие Ф.М. Достоевского: философские аспекты" и "Религиозные темы и мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского". В юбилейном мероприятии примут участие ведущие ученые и эксперты, представители БПЦ и творческих союзов.

На международном круглом столе планируется обсудить ключевые литературоведческие, философские и религиозные аспекты творчества Федора Достоевского, его первостепенную значимость для мировой литературы, философии, эстетики и культуры, для развития гуманитарного и философского знания. Будет определена роль писателя в совершенствовании современного образовательного и воспитательного процесса в Беларуси и России, показано влияние его наследия на формирование морально-нравственных ориентиров молодежи и подлинных патриотических ценностей.

В этом году в России и во всем мире отмечается 200-летие Федора Михайловича Достоевского - великого русского писателя, уникального мыслителя и религиозного философа. Его бесценное художественное и философское наследие привлекает внимание интеллектуалов во всем мире, изучается школьниками и студентами, вызывает неподдельный интерес у многочисленных читателей и поклонников его творчества.

Как отметили в пресс-службе, проведение крупного научного форума несомненно поспособствует созданию общего гуманитарного, научно-образовательного и культурного пространства Союзного государства, послужит единению народов Беларуси и России, укрепит статус русского языка как языка межнационального общения.-0-