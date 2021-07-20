Международный лагерь "Бе-Lа-Русь" открывается 29 июля в Верхнедвинском районе

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXX Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" открывается 29 июля в Верхнедвинском районе на стыке границ Беларуси, Латвии и России у Кургана Дружбы, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор проекта Александра Гончарова.

"В 2020 году эпидемиологическая обстановка не позволила провести Международный молодежный лагерь "Бе-Ла-Русь" в традиционном офлайн-формате. Но даже в условиях ограниченности ресурсов организаторы приняли решение проводить на открытом воздухе юбилейный XXX молодежный форум под девизом "Мы вместе. 30-й лагерь "Бе-La-Русь", - рассказала Александра Гончарова.

Международная молодежная площадка развернет свою работу по 1 августа. Очередная смена ММЛ объединит в палаточном городке на лесной поляне, расположенной на территории нашей страны, более двухсот самых активных в спорте, творчестве, образовании, коммуникации, управлении юношей и девушек из ведущих молодежных организаций Беларуси и России. Делегация Латвии будет дислоцироваться на территории своей страны с онлайн-подключением к программным мероприятиям проекта. "В юбилейной смене примут участие представители молодежных организаций и движений, в том числе образовательных организаций, предприятий, объединений и клубов по интересам Беларуси и России, актив молодежных организаций двух стран, ветераны молодежного движения и другие почетные гости", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Программа лагеря включает спортивную, творческую, развлекательную, деловую и патриотическую составляющие. "Спортивная обязательная программа - соревнования по футболу, волейболу и дартсу. Кроме того, молодежь двух стран посоревнуется в спортивной программе "Готов к труду и отдыху!" и игре бочче (петанк). Традиционно каждая из команд-участниц готовит оригинальное и запоминающееся приветствие. Ребят также ждет конкурс "Б.А.Я.Н. - Бе-La-Русское ассорти ярких и находчивых", фестиваль песен под гитару "30 лет с Бе-La-Русью", конкурс бивуаков, интеллектуальная игра. Кроме того, состоятся диалоговые площадки "Крутые перцы - первогодкам", "Мы вместе. 30-й лагерь "Бе-La-Русь", "Геополитика в 21 веке: вызовы и перспективы развития взаимоотношений", - дополнила Александра Гончарова.

Победителей в творческой программе определяет жюри, победителей в спортивных состязаниях - судейская команда. Они состоят из представителей всех стран - участниц лагеря. Победители в командных спортивных соревнованиях, занявшие I, II, III места, награждаются кубками, медалями и дипломами. Победители, занявшие I, II, III места в личном первенстве спортивной программы, награждаются дипломами и медалями. Победители мероприятий творческой программы награждаются дипломами.

Международный молодежный проект призван развивать и укреплять контакты и сотрудничество в среде молодежи трех стран. Он также помогает молодым людям разносторонне проявить себя в творческих, спортивных и образовательных мероприятиях, а лидерам молодежных организаций - обмениваться опытом.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года. "Безусловно, митинг "Мы помним, мы благодарим" у стелы в честь прошковских подпольщиков станет одной из центральных составляющих программы международного проекта. Символично, что после минуты молчания и возложения цветов к обелиску участники посетят Музей боевого содружества", - подытожила координатор проекта.-0