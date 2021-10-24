Международный молодежный форум "М.И.Р" пройдет в БГУ 25 октября

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ пройдет V Международный молодежный форум "М.И.Р - Молодежь. Инициатива. Развитие", его официальное открытие состоится 25 октября. В этом году форум приурочен к 100-летию БГУ и направлен на обмен опытом в работе студенческих организаций разных стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На дискуссионных площадках в осно-дистанционном формате соберутся около 80 студентов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Армении, Азербайджана, Шри-Ланки, Боснии и Герцеговины, Германии, Марокко, Австрии и Японии. Это представители БГУ, Полоцкого государственного университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН (Россия), Потсдамского университета (Германия), Университета Мармара (Турция), Венского университета (Австрия) и Университета Коломбо (Шри-Ланка).

"Мероприятие организуют в ныне популярном формате воркшопов, где требуется активная деятельность самих участников. Теория подается в фоновом режиме и тут же применяется на практике. Студенты обсудят роль студенчества в реализации стратегии развития современного университета, обозначат свое видение роли вуза в реализации творческого потенциала молодежи, отработают навыки самообразования в цифровой среде, поделятся опытом внедрения научных исследований и разработок обучающихся, - рассказали в пресс-службе. - Для участников подготовлена культурная программа с посещением Музея землеведения БГУ и парка-музея интерактивной истории "Сула".

Организатором мероприятия выступает Студенческая ассамблея БГУ.-0-