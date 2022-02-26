Международный наблюдатель о подготовке референдума: все сделано очень профессионально

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси достаточно грамотные и емкие нормативно-правовые акты. Об этом заявил сегодня журналистам международный наблюдатель Шанхайской организации сотрудничества Казыбек Кочконов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко встретился с наблюдателями от Шанхайской организации сотрудничества.

"С утра наша миссия провела совещание. Мы разделились, и каждая из групп постарается максимально охватить все участки города Минска. Есть группа, которая посетит Могилевскую область. Утром мы посмотрели порядка пяти-шести участков. Хочу сказать, что все сделано очень профессионально, с учетом всех требований, которые предъявлены к данному мероприятию", - сказал Казыбек Кочконов.

Наблюдатель отметил, что сегодня они успели посмотреть готовность избирательных участков.

"У ШОС есть свое положение о формировании миссии наблюдателей. У нас определены цели и задачи, но в целом мы будем руководствоваться нормативно-правовыми актами Беларуси, потому что они у вас достаточно емкие, грамотные. Естественно, будем учитывать и свое положение, но наша задача - наблюдать и помогать", - добавил он.

Казыбек Кочконов обратил внимание, что субботним утром многие белорусы отдыхают, поэтому особого оживления на участках не наблюдалось. "Когда разговаривали с членами избирательных комиссий, они были бодрыми и высказывались о том, что все будет хорошо, тем более многие белорусы уже проголосовали", - заключил наблюдатель.-0-

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