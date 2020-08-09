Международный наблюдатель: высокая активность избирателей свидетельствует об открытости выборов

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Высокая активность избирателей является свидетельством открытости выборов Президента Беларуси. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Андрей Брыксенков, который осуществляет мониторинг на избирательном участке в Москве.

"Мы видим колоссальное количество людей, участвующих в выборах. Это именно знак того, что выборы открыты, люди уверены в том, что их волеизъявление будет услышано и это будет реальное влияние на дальнейшее развитие Беларуси", - сказал наблюдатель. Он отметил, что если бы люди чувствовали, что их права как-то нарушаются, их на участки для голосования пришло бы немного. "Зачем ходить впустую туда, куда ходить бесполезно?" - заметил Андрей Брыксенков.

По оценке представителя МПА СНГ, на участке в Москве созданы все условия для свободного волеизъявления граждан. "Радует то, что все в рамках закона: нет никаких нарушений, очень хорошая организация, по настроению чувствуется праздник", - добавил он.

Схожую оценку голосованию на московском участке дала и международный наблюдатель от Исполкома СНГ Марина Афонина. "На данном избирательном участке все очень хорошо организовано для голосования, - сказала она. - Хочется отметить хорошую работу участковой избирательной комиссии. Все очень четко, грамотно. Регулируется поток людей, так как очень много желающих проголосовать".

"Созданы все условия для того, чтобы граждане Республики Беларусь могли проголосовать за своего кандидата", - резюмировала Марина Афонина.

Голосование на выборах Президента Беларуси организовано в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Участки для голосования расположены в помещениях белорусских дипломатических учреждений. Здесь проголосовать могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, дипломаты и члены их семей, сотрудники интеграционных органов.

Из-за коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве. В российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции: масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии: ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Тем, у кого нет своих средств защиты, на участке выдаются дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.-0-