7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный пчеловодческий конгресс пройдет в Беларуси в 2020 году. Такую инициативу поддержал заместитель премьер-министра Владимир Дворник сегодня во время приема граждан в Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Настоятель минского костела святых Симеона и Елены (Красный костел) Владислав Завальнюк обратился к вице-премьеру с предложением провести в Минске в сентябре 2020 года международный конгресс федерации пчеловодческих организаций Европы и Азии. По его словам, на конгресс могут приехать от 3 тыс. до 5 тыс. человек.

Владимир Дворник одобрил инициативу, согласившись, что проведение такого мероприятия позволит повысить привлекательность страны. Он поинтересовался возможностями финансирования мероприятия с учетом ограничений для госфинансирования, которые есть в законодательстве, на что Владислав Завальнюк ответил, что средства будут изысканы. Вице-премьер поручил заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло создать оргкомитет по подготовке международного конгресса. "С этой идеей надо помогать организаторам, чтобы максимально показать нашу страну, чтобы работал сектор услуг. Беларусь все делает, чтобы развивать туризм, а здесь хорошая тема, которая позволит создать дополнительные условия для развития сектора услуг", - сказал он.

Одна из заявительниц обратилась к вице-премьеру с вопросом о возможности приватизации части земельного участка в Минском районе. Этот земельный спор длится уже достаточно долгое время, полученные ранее ответы на ее обращение заявительницу не устроили.

Заместитель премьер-министра детально изучил спорную ситуацию и поручил создать комиссию с участием представителей госорганов, в том числе специалистов Госкомимущества, депутатов различных уровней. Комиссия еще раз выедет на место, изучит аргументы спорящих сторон, проведет всестороннюю оценку и примет консолидированное решение. Если оно не устроит стороны, тогда им придется обращаться в судебные инстанции.

"Надо предпринимать все меры, чтобы человек получил аргументированный ответ. При этом нужно, чтобы не только исполнительная власть участвовала, но и законодательная - депутаты. Там, где спор длится годами, надо подключать все органы власти и принимать меры", - отметил Владимир Дворник.-0-