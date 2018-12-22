Международный православный рождественский фестиваль "Радость" откроется 23 декабря в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свято-Елисаветинский монастырь по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси при поддержке Минского городского исполнительного комитета проведет во Дворце искусства в Минске с 23 декабря по 6 января Международный православный рождественский фестиваль "Радость", сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие включает православную выставку и праздничную культурную программу. "Будут представлены экспозиции приходов и монастырей из разных стран: Беларуси, Греции, Молдовы, России, Сербии, Сирии, Узбекистана, Украины и Черногории. Участники привезут церковную утварь, духовную литературу, продукцию для здоровья и многое другое. Также они представят свои обители и приходы во всей красоте их православной жизни, расскажут о святынях, примут записки на молитву о родных и близких. Кроме того, на фестивале развернется рождественская ярмарка. Праздничные сувениры, расписная керамика, текстиль и швейные изделия порадуют теплотой и оригинальностью ручной работы. На ярмарке можно будет приобрести и различные полезные лакомства: орехи, халву, сухофрукты, домашнюю выпечку; отведать блюда в монастырской трапезной", - рассказали в Свято-Елисаветинском монастыре.

Важной частью экспозиции станет икона Успения Пресвятой Богородицы с частицами мощей шестнадцати преподобных Киево-Печерских отцов, написанная в Свято-Елисаветинском монастыре. Ежедневно в 11.00 и 19.30 перед образом будут проводиться молебны, для поминовения на которых можно подавать записки о здравии.

Фестиваль обещает насыщенную культурную программу, и каждый найдет в ней для себя что-то интересное. В том числе организаторы готовят много интересного для детей. Для них будут организованы мастер-классы по рисованию, изготовлению скворечников и рождественских подарков, спектакли, игры, песни и всевозможные рождественские приключения.

Кроме того, важным событием фестиваля "Радость" станет благотворительная акция "Чудо для ближнего". В этот раз общими усилиями будет оказана помощь жителям Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов. -0-