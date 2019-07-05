Международный слет юных спасателей-пожарных дает им возможность подружиться - Ващенко

5 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участие детей и молодежи в международном слете юных спасателей-пожарных дает им возможность проявить себя и наладить дружеские связи, которые в будущем могут перерасти в сотрудничество в разных сферах. Такое мнение высказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко на открытии мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Ващенко, такие слеты - возможность для детей познакомиться и подружиться. "Наши ребята, победив на республиканском конкурсе, участвуют в аналогичных конкурсах в других странах. Недавно они вернулись из Азербайджана, ранее были в России, Украине, Латвии, Литве, Великобритании, выступали в США, всегда ярко представляют нашу страну, ее самобытность и культуру, показывают свои знания. Посредством такого общения, с детства, будут налаживаться дружеские связи, которые впоследствии могут перерасти в хорошие политические отношения, и самое главное - экономические", - сказал министр.

Он также отметил, что основная причина многих бед - беспечность и невнимательность людей, а зачастую халатное отношение к собственной безопасности. "Воспитание безопасного стиля жизни должно идти с самого детства. Этот фундамент закладывается в семье, а для этого нужно подготовить самих родителей. Сегодня эти ребята - дети, завтра - школьники, студенты, а потом и родители. Знания по правилам безопасности пригодятся им при закладке собственной семьи", - сказал Владимир Ващенко.

Ребята из 14 стран прибыли на слет юных спасателей-пожарных, который проходит по 13 июля на базе Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС.

Это место в окружении соснового леса стало своеобразным международным конгломератом мастерства юных спасателей-пожарных. Здесь встретились ребята из Азербайджана, Армении, Болгарии, Беларуси, Грузии, Германии, Кыргызстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Украины, Узбекистана. В этом году к слету впервые присоединились представители Объединенных Арабских Эмиратов. Ребята прошли специальную подготовку, учитывая разницу между своей морской державой и краем лесов и озер. Своей сильной стороной сборная Кыргызстана считает подготовку по оказанию первой медицинской помощи. В польском отряде по традиции только девушки.

Беларусь представляет команда Могилевской области - победители XXI Республиканского слета юных спасателей. "Очень рад, что сюда приехали, чувствуем большую ответственность, что представляем страну. Хочется достойно выступить и показать класс. Уже при подготовке держали ориентир на победу. Тренировались со взглядом в будущее, представляли, что победим", - поделился представитель белорусской команды Кирилл Абрамович. По его словам, команда предварительно оценила уровень конкурентов и знает, кого не стоит отпускать далеко вперед.

Первые состязания начнутся 6 июля в субботу. В программе слета 7 конкурсных позиций, а также мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности. Участникам предстоит предъявить свою "Визитную карточку", пройти "Пожарную эстафету", выпустить свежий номер Newspaper - Billboard, проверить свои силы в "Спортландии", грамотно оказать первую помощь. В конкурсном листе слета и два новых соревнования: безопасность на водах в условиях бассейна лицея и многоборье спасателей. В личном зачете пройдет состязание "Юный талант", в котором участники смогут проявить творческий потенциал.

Для ребят запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. Юные спасатели-пожарные посетят с экскурсиями достопримечательности области, смогут пообщаться у костров дружбы.

Организацию конкурса высоко оценила постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева. "Нахожусь под большим впечатлением от того, что увидела в лицее МЧС. Это уникальный центр. Наверное, многие страны могли бы поучиться у Беларуси подготовке молодежи и детей", - подчеркнула она и отметила, что участие молодежи в подобных конкурсах помогает наладить дополнительные связи между странами.

Основная цель слета - поиск новых эффективных форм работы с молодежью в обучении навыкам спасания в различных чрезвычайных ситуациях, установление долгосрочного партнерства и сотрудничества между государственными, общественными и международными структурами в этой сфере, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.-0-