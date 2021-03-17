Международный союз нотариата предложил установить День бесплатного консультирования

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День международного бесплатного консультирования нотариусами будет установлен Международным союзом нотариата. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

Президент Международного союза нотариата Кристина Армелла предложила сделать Днем бесплатного консультирования первую субботу октября. Проект "Открытые двери" предполагает ежегодное предоставление бесплатных консультаций населению всеми нотариатами - членами МСН. "Введение Дня международного бесплатного консультирования сблизит представителей нотариального сообщества разных стран мира в реализации одной из главных их задач по правовому просвещению граждан", - отметили в БНП.

Широкое обсуждение такого социально значимого проекта стало одной из тем онлайн-встречи руководящего совета Международного союза нотариата. Участники встречи также обсудили и другие насущные вопросы. В частности, были затронуты вопросы применения дистанционных форматов совершения нотариальных действий, ускоренное внедрение которых в работу ряда нотариатов было вызвано санитарно-эпидемиологическим кризисом, переживаемым всеми странами мира. Обсуждалось и развитие партнерских отношений с международными организациями, в том числе с Всемирным банком.

Кроме того, в ходе работы поддержана инициатива президента МСН о создании организации молодых нотариусов в рамках Международного союза нотариата, а также комиссии молодых нотариусов.

Международный вектор развития в плане поддержки и продвижения молодежи в профессии поддерживает и нотариат Беларуси. В Белорусской нотариальной палате Совет молодых нотариусов был создан в июне 2018 года. Главная цель его работы - представление интересов молодых нотариусов, стажеров-нотариусов и других работников нотариальных контор, нотариальных бюро и нотариальных палат для обеспечения их эффективной самореализации, развития профессионального и творческого потенциала в интересах нотариального сообщества Беларуси, эффективного участия молодежи в реализации мероприятий БНП, решений органов БНП.-0-