Международный студенческий форум "PR-кветка" стартует в БГУ 5 июня

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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневный международный студенческий коммуникационный форум "PR-кветка - 2021" начнется в БГУ 5 июня. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме на платформе YouTube-канала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза. Форум организуется с целью создания условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации молодежи в коммуникационной сфере, организации площадки для неформального общения между студентами и практикующими специалистами. К участию приглашаются студенты и магистранты высших учебных заведений, обучающиеся по специальностям "коммуникация", "связи с общественностью", "реклама", "маркетинг", "журналистика", а также преподаватели и практикующие специалисты в сфере PR и рекламы. Форум включает образовательную и конкурсную программы. Первая состоит из серии мастер-классов российских и белорусских экспертов. Участники узнают о современных тенденциях в сфере коммуникации, рекламы, креатива, внутреннего и внешнего пиара, адаптации компаний с учетом изменений на рынке, а также смогут пообщаться с профессионалами на интересующие темы. Конкурсная часть форума включает кейс-турнир по решению актуальных коммуникационных задач для официального партнера мероприятия "БелВнешРеклама". Принять участие в состязании могут все желающие. Организаторами PR-форума выступают кафедра технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ, консалтинговая компания IPR Belarus. Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Записи всех онлайн-мероприятий будут доступны на YouTube-канале.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!