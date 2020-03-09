Международный студенческий коммуникационный форум "PR-кветка-2020" пройдет 1-3 апреля в БГУ

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Международный открытый студенческий коммуникационный форум "PR-кветка-2020" пройдет с 1 по 3 апреля на факультете журналистики БГУ, сообщили БЕЛТА организаторы.

По традиции организаторами форума являются студенты 3-го курса специальности "информация и коммуникация" и преподаватели кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета, соорганизатор - консалтинговая компания IPR Belarus. Концепция этого года - "Нетайное общество коммуникаторов". "Концепция выросла из другого проекта, реализуемого нашей кафедрой, - "Академии коммуникации". На занятиях мы раскрываем тайны сферы коммуникации и принимаем в тайное общество, но ему пора вырасти и открыть свои двери всем, кому интересна сфера коммуникации", - отмечает студент Никита Драбеня.

В конкурсной программе могут принять участие учащиеся учреждений общего среднего, среднего специального и высшего образования в возрасте от 16 до 30 лет. Они предложат свои решения актуальных коммуникационных задач, которые оценит профессиональное жюри. Слушатели в течение трех дней получат много новых знаний о тенденциях в сфере корпоративных стратегических коммуникаций. Во время форума также запланированы серии мастер-классов, кейс-турнир, дискуссия, meetup.

Работа будет организована в двух секциях - коммерческих и некоммерческих (социальных) проектов. Для участия в конкурсной программе необходимо заполнить электронную регистрационную форму до 15 марта (включительно). Принимаются как индивидуальные, так и групповые (до шести человек) проекты.

Победители и участники секций получат не только опыт участия в международном конкурсе и готовый коммуникационный проект в портфолио, но и ценные призы от партнеров форума, а также возможность пройти стажировку или найти работу в сфере коммуникации в рекламных, PR-агентствах и коммуникационных отделах ведущих компаний Беларуси.

"PR-кветка" - коммуникационный форум, который проходит ежегодно весной с 2008 года и является площадкой для обмена опытом между студентами, преподавателями и практикующими специалистами в сфере коммуникации.-0-