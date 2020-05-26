Международный трудовой проект БРСМ и "Атлант" объединит более 300 студотрядовцев

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и ЗАО "Атлант" реализуют в июле - августе международный производственный трудовой проект с участием белорусских и российских студентов, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

Уже много лет во время третьего трудового семестра ЗАО "Атлант" принимает студенческие отряды из Минска. В этом году союз молодежи заключил с предприятием соглашение о создании международного производственного трудового проекта, который объединит более 255 бойцов 12 линейных производственных студенческих отрядов учреждений высшего и среднего специального образования из регионов Беларуси.

"Трудовой проект объединит студотряды из Барановичского и Полоцкого госуниверситетов, Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого, Белорусского государственного университета транспорта, Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы и Белорусско-Российского университета. Два отряда для работы на "Атланте" сформировал Могилевский государственный университет продовольствия. Также в проекте примут участие студотряды Лидского колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Оршанского государственного механико-экономического колледжа, Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники и Гомельского государственного аграрно-экономический колледжа, - рассказала Надежда Шаховская. - Очень надеемся на выравнивание эпидситуации и ожидаем, что в проект вольются около 70 представителей из ближайших региональных отделений российских студенческих отрядов".

Этим летом на "Атланте" в течение полутора месяцев будет трудиться сводный белорусско-российский студенческий производственный отряд из более чем 320 человек. Заезд отрядов запланирован на 29 июня. К работе они приступят с 1 июля и завершат ее 21 августа. "Местом дислокации молодежного трудового десанта станет общежитие технологического университета. Работа участников международного трудового проекта будет проходить в две смены - первая с 6.45, вторая - с 15.15. Все будут обеспечены горячим питанием", - отметила командир РШСО.

Республиканский штаб студенческих отрядов разработал культурно-досуговую программу с творческими и спортивными конкурсами, экскурсиями. Она будет проходить по субботам и воскресеньям, а также в свободное от работы время. -0-