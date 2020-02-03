Международный турнир по пожарно-спасательному спорту пройдет в Минске

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по пожарно-спасательному спорту "Новые имена" пройдет на спортивной базе Университета гражданской защиты МЧС 5-6 февраля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Цель соревнования - популяризация и развитие пожарно-спасательного спорта не только в Беларуси, но и за ее пределами. Команды из Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности (Украина), Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины и Университета гражданской защиты МЧС Беларуси будут соревноваться в преодолении "100-метровой полосы с препятствиями", "подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни", а также в "пожарной эстафете 4х100 метров" и "боевом развертывании". Соревнования пройдут среди мужских и женских сборных команд.

Специальным гостем соревнований выступит национальная сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту. Организаторы - Министерство по чрезвычайным ситуациям и Университет гражданской защиты МЧС Беларуси.

Турнир по пожарно-спасательному спорту "Новые имена" впервые стартовал в 1999 году. Статус международного он приобрел в 2017-м. Основная задача турнира - открытие новых имен в пожарно-спасательном спорте. Так, в свое время стали известны в стране и за ее пределами рекордсмены и чемпионы мира Владимир Супоненко, Александр Горковский, Дмитрий Щавлик, Юрий Дубовик, Алексей Цедрик, Никита Уколов, Евгений Самасюк, Степан Комендант, Евгений Артюх и многие другие спортсмены, которые входили и входят в национальную сборную и определяют лицо пожарно-спасательного спорта Беларуси. Их подготовкой занимались заслуженные тренеры и ветераны пожарно-спасательного спорта.-0-