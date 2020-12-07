Международный университет туризма и гостеприимства Казахстана заинтересован в сотрудничестве с БГПУ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Международного университета туризма и гостеприимства Казахстана посещает Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
"С деловым визитом прибыли проректор по учебной и воспитательной работе Светлана Нургазинова и декан факультета туризма и спорта Жасулан Садыков. Состоялась встреча делегации с проректором по учебной работе БГПУ Александром Маковчиком. Стороны говорили об образовательном потенциале университета, его международной деятельности, обсудили направления взаимодействия", - рассказали в пресс-службе.
Планируется, что для гостей будет проведена экскурсия по ведущему педагогическому университету страны. Так, они увидят художественную галерею "Асветнікі зямлі Беларускай", Республиканский ресурсный центр образовательной робототехники, выставку кукол, музей БГПУ, спортивный комплекс, магазин "Колорит". Делегация познакомится с образовательной средой Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ, для иностранных гостей организована культурная программа.-0-