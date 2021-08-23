Международный военно-технический форум "Армия-2021" открывается в российской Кубинке

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" в городе Кубинка Московской области России состоится открытие международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.В официальной церемонии открытия мероприятий, а также в работе форума "Армия-2021" примет участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.Во время форума делегация ознакомится с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники. Наряду с этим глава оборонного ведомства проведет встречу с руководством ПАО "Корпорация Иркут" и примет участие в наблюдении за ходом проведения заездов танковых экипажей в рамках проведения конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.-0-