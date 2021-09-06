Межгоскомиссия ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству соберется 9 сентября в Минске

6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ХIХ заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной безопасности состоится 9 сентября в Минске, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Проектом повестки дня заседания предусмотрено рассмотрение хода реализации решений комиссии, принятых на ее заседании в ноябре прошлого года, а также выполнения мероприятий принятой в 2016 году программы военно-экономического сотрудничества государств - членов ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - Кроме того, планируется обсудить результаты работы национальных частей комиссии по созданию системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил, обеспечению взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества, развитию кооперационных связей предприятий и организаций государств - членов организации".

В предшествующие два дня - 7 и 8 сентября пройдет заседание рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при председателе МКВЭС с участием экспертов государств - членов ОДКБ с целью завершения подготовки документов, подлежащих внесению на рассмотрение пленарного заседания комиссии 9 сентября.

Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ создана решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 июня 2005 года. Одной из основных ее функций является выработка рекомендаций и принятие решений, направленных на обеспечение многостороннего военно-экономического (технического) сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия. В их числе - разработка и реализация долгосрочных программ военно-экономического (технического) сотрудничества, сохранение специализации и кооперации производства продукции военного назначения, создание совместных предприятий (организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту и утилизации продукции военного назначения, а также проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и модернизации продукции военного назначения.

Заседание комиссии пройдет под руководством ее председателя вице-премьера России Юрия Борисова. В мероприятии примет участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.-0-