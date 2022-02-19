Межгосцентр в структуре Таможенного комитета Союзного государства планируется разместить в Минске

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Межгосударственный центр в структуре Таможенного комитета Союзного государства планируется разместить в Минске. Об этом говорится в опубликованном на российском интернет-портале правовой информации проекте договора между Беларусью и Россией о гармонизации таможенного законодательства и взаимодействии в таможенной сфере, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, проект договора предусматривает организацию совместного таможенного контроля, гармонизацию подходов к ведению статистического учета взаимной торговли, информационное взаимодействие.

В распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится: "Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект договора между РФ и Республикой Беларусь о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере".

Федеральной таможенной службе поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ этот документ, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее, как сообщалось БЕЛТА, заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин заявлял: "В рамках Союзного государства синхронизируются налоговые и таможенные системы. В этих сферах будут заключены договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами. Предполагается создание совместного консультативного органа - Комитета Союзного государства по налоговым вопросам, а также межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Постоянный комитет Союзного государства активно подключился к этой работе во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом Беларуси и Федеральной таможенной службой РФ, прорабатываются вопросы создания и финансирования указанного центра из бюджета Союзного государства уже с июля 2022 года".-0-