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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственный авиационный комитет проводит расследование крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сегодня рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА. "В настоящее время проводится расследование Межгосударственным авиационным комитетом, наши представители принимают в нем участие. Говорить о выводах преждевременно. Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды. В этот короткий промежуток экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию. Это очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна" , - рассказал Артем Сикорский. Он также отметил, что белорусские специалисты рассчитывают получить параметрическую информацию от Межгосударственного авиационного комитета. Это необходимо, чтобы сымитировать ситуацию падения самолета на тренажере для лучшего понимания произошедшего. "Это позволит сделать выводы, чтобы впредь подобные ситуации не происходили", - подчеркнул директор. Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно" разбился 3 ноября. Трагедия произошла в районе населенного пункта Пивовариха недалеко от Иркутска. В результате катастрофы погибли девять человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!