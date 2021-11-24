Межмидовские консультации по сопряжению интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС прошли в Минске

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выработка общих подходов к решению возникающих проблем, дальнейшее движение по пути сближения правовых норм, обмен опытом и достигнутыми результатами будут способствовать более эффективному развитию интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС. К такому выводу пришли участники межмидовских консультаций, посвященных данной теме, которые состоялись сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В консультациях участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, Евразийской экономической комиссии и Исполнительного комитета Содружества.

На заседании представители внешнеполитических ведомств положительно оценили работу по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Отмечено, что развивается практика постоянного взаимного участия в заседаниях экспертных групп, органов отраслевого сотрудничества СНГ и консультативных органов при Коллегии ЕЭК.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями об имеющихся различиях в подходах, заложенных в соглашениях ЕАЭС и СНГ, о развитии практического сотрудничества в целях сопряжения усилий в разработке договорно-правовой базы двух интеграционных объединений.

Участники консультаций высказались за необходимость активизации поиска путей сопряжения экономического сотрудничества СНГ и ЕАЭС в рамках двусторонней рабочей группы. Подтверждено стремление к дальнейшему укреплению и развитию интеграционного строительства.

Представители стран СНГ обсудили возможные направления деятельности по анализу актов ЕАЭС и СНГ в целях недопущения коллизий при их подготовке и принятии. Достигнута договоренность о продолжении многостороннего обсуждения и анализа проблематики сопряжения интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС.-0-