Межрегиональные медцентры Беларуси оснастят ангиографами

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональные и межрайонные центры Беларуси оснастят ангиографами, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава, член президиума Белорусского союза женщин Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение ближайших нескольких лет мы должны завершить программу развития межрегиональных и межрайонных центров, оснастив их этим оборудованием, создав в них специализированные отделения по лечению острого коронарного синдрома, острых нарушений мозгового кровообращения, тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы", - сказала Елена Богдан.

Когда несколько лет назад в Солигорске открылся первый на межрайонном уровне ангиограф, это было сенсацией, отметила Елена Богдан. Сегодня такая помощь оказывается в Барановичах, Пинске. Пациенты с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда практически со всей территории Брестской области в течение "золотого часа" поступают в эти центры, где выполняются современные лечебно-диагностические вмешательства с постановкой стента. Аналогично в Орше, где центр берет на себя часть пациентов из Могилевской области. Такая же задача стоит и перед Барановичами.

В стадии подготовки к установке находится оборудование в Бобруйске, ангиограф уже установлен в Мозыре.

Для повышения доступности оказания медпомощи всю терапевтическую службу переводят на работу врачами общей практики. В начале года за счет средств республиканского бюджета начались поставки необходимого оборудования для оснащения рабочих мест врачей общей практики. Кроме того, пересмотрен социальный норматив по скорой медпомощи с акцентом на малые районы.-0-