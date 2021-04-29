Межведомственная конференция органов системы обеспечения нацбезопасности прошла в Госпогранкомитете

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте пограничной службы сегодня прошла межведомственная научно-практическая конференция идеологических аппаратов государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщила в Госпогранкомитете.

Обсуждалась идеологическая работа с личным составом, проходящим службу и работающим по контракту в госорганах системы обеспечения национальной безопасности Беларуси. С докладом выступили представители Госпогранкомитета, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного таможенного комитета, Комитета госбезопасности, а также доктор военных наук Александр Павловский и доктор философских наук, профессор Лев Криштапович.

На встрече было подчеркнуто: за более чем 10 лет межведомственный форум стал традиционным. Участники научно-практической конференции отметили особую актуальность идеологической работы с личным составом, проходящим службу и работающим по контракту, как неотъемлемого фактора обеспечения национальной безопасности государства. В условиях пролонгированного информационно-психологического воздействия на силовой блок формирование патриотических ценностей является одним из основных направлений идеологической работы.-0-