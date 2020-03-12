12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственные советы по правам инвалидов планируют создать в Беларуси на местном уровне. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович.

Межведомственные советы планируют создавать на областном, районном, городском уровнях. Нововведение предусмотрено проектом закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" и позволит на местном уровне оперативно и более качественно решать вопросы, связанные с жизнеобеспечением людей с ограниченными возможностями. В состав советов войдут представители общественных объединений инвалидов, отметила Людмила Кананович.

Что касается других новаций, то в их числе квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью. "Планируется, что квоты будут устанавливаться для предприятий со среднесписочной численностью от 100 работников", - рассказала депутат. В проекте закона содержится отдельная глава, посвященная вопросам образования людей с инвалидностью, инклюзивного образования на всех уровнях в течение жизни.

Законопроект объединяет в себе положения двух действующих законов о социальной защите инвалидов и о предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов. "Это сделано для того, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов. При этом в проекте большое внимание уделено вопросам социальной реабилитации, абилитации инвалидов. Ведь конвенция делает основной акцент на социальном аспекте, направленном на достижение личной независимости и самостоятельности инвалидов", - подчеркнула Людмила Кананович.

Так, в законопроекте предусмотрена возможность создания на республиканском и местных уровнях центров реабилитации, абилитации инвалидов. В своей работе эти центры должны будут использовать междисциплинарный подход, обеспечивать непрерывность и целостность реабилитационного и абилитационного процессов. Кроме того, в проекте закреплено новое направление работы территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН). В каждом заседании МРЭК будет обязательно участвовать специалист по социальной работе. Он сможет вносить свои предложения по наполнению программы реабилитации и абилитации мероприятиями для каждого конкретного человека.-0-