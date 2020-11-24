Межвузовский конкурс студенческих фильмов проходит в БНТУ в онлайн-формате

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете проходит XIV Межвузовский конкурс студенческих фильмов "Видеорадиус БНТУ". В этом году он впервые организован в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В состав жюри входят специалисты в области кинематографии, известные деятели культуры и искусства. В этот раз на главный приз - бронзовую камеру на циркуле-штативе (вручается победителю в номинации "Гран-при") - претендуют студенты и творческие команды более 15 учреждений высшего образования со всей республики", - рассказали в вузе.

С 24 по 26 ноября проходит онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. "У всех есть возможность проголосовать за понравившийся фильм и определить победителя в номинации www.Videoradius.com. Голосование закончится 26 ноября в 16.00", - отметили в БНТУ. Победителей объявят 27 ноября.

Межвузовский конкурс студенческих фильмов "Видеорадиус БНТУ" был организован в 2006 году. Проект способствует выявлению и поддержке одаренной молодежи в области кинотворчества, реализации новаторских и оригинальных идей. Для молодых режиссеров учреждений высшего образования организуются мастер-классы по киноискусству (операторское, сценарное искусство, монтаж, фильмопроизводство) для совершенствования их навыков и повышения уровня представляемых на конкурс работ.

Организаторами конкурса выступает управление по делам культуры БНТУ при поддержке Министерства образования.-0-