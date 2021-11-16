МФКК заявила о необходимости доступа к беженцам с польской стороны границы

16 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) призывает к срочной деэскалации ситуации на границе Беларуси и Польши и обеспечению доступа гуманитарных организаций к мигрантам для предотвращения новых смертей. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе МФКК, сообщает ТАСС.

"Мы обеспокоены ухудшающейся ситуацией на границе Польши и Беларуси после того, как 8 ноября туда прибыло большое количество мигрантов. Мы призываем предоставить доступ Красному Кресту и другим гуманитарным организациям, чтобы все нуждающиеся люди на границе и в других местах могли получить медицинскую и гуманитарную помощь", - приводятся слова главы отдела МФКК по стихийным бедствиям, климату и кризисам в Европе Андреаса фон Вайссенберга.

По его словам, белорусский Красный Крест получил доступ для оказания жизненно важной помощи людям, столкнувшимся с голодом и холодом. "Необходимо также, чтобы доступ был предоставлен по другую сторону границы. С людьми нужно обращаться гуманно", - подчеркнул Андреас фон Вайссенберг.

Глава отдела МФКК указал, что польский Красный Крест реагирует на миграционный кризис в течение нескольких недель. "Они работают с властями, чтобы предоставить одеяла, спальные мешки и одежду для мигрантов. Местные отделения поддерживают мигрантов в Подляском и Люблинском воеводствах, недалеко от границы, снабжая их продуктами питания, водой и гигиеническими наборами. Они оказывают первую помощь и помогают разыскивать членов семьи. Но им нужен беспрепятственный доступ к мигрантам на границе в соответствии с нашим гуманитарным мандатом и в соответствии с нашими основополагающими принципами", - добавил он.

"Доступ к гуманитарной помощи и защите должен идти рука об руку. Все мигранты, прибывающие на границы ЕС, должны иметь возможность обращаться за международной защитой и получать индивидуальную оценку своего ходатайства в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев и применимым законодательством ЕС", - заключил Андреас фон Вайссенберг.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.-0-