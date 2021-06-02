МГЛУ реализует проект "Мы пишем нашу повесть о войне на разных языках…"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском государственном лингвистическом университете реализуется проект "Мы пишем нашу повесть о войне на разных языках…", участниками которого являются студенты и преподаватели университета, сообщили БЕЛТА в вузе.

Цель проекта - сохранение исторической памяти, уважение к героическому прошлому нашей родины, сохранение семейных традиций. "Благодаря этому проекту мы продолжаем устанавливать историческую преемственность поколений с помощью записанных воспоминаний, фронтовых фотографий и писем свидетелей войны", - сказали в МГЛУ.

Уникальность проекта в том, что он переведен на разные языки мира. "Мой прадедушка Заичков Илья Александрович принимал активное участие в деятельности Речицкой партизанской бригады…", "Мой отец Булат Адам Болеславович встретил войну десятиклассником, вступил в подпольную организацию…", "Мой прадед Суша Петр Иосифович дошел до Кенигсберга..", "Мой прадед Петр Емельянович Семенихин служил летчиком-истребителем в Мурманске…", - так начинаются трогательные воспоминания участников проекта о своих близких.

Идея поделиться воспоминаниями о событиях тех страшных дней из рассказов очевидцев, переживших эту трагедию, нашла живой отклик среди студентов и преподавателей.

Студенты первых курсов под руководством завкафедрой истории, мировой культуры и туризма Сергея Новикова готовили эссе "Вайна ў лёсе маіх сваякоў" на русском или белорусском языках, в которых рассказали о военных судьбах своих родственников. Трагические и героические судьбы этих людей тронули студентов, которые под эгидой студенческой Лиги волонтеров-переводчиков переводческого факультета МГЛУ перевели эссе на разные иностранные языки: английский, французский, испанский, немецкий, арабский. Тексты переводов были представлены на конкурсе, организованном кафедрами факультета.

Лучшие переводы были направлены на круглый стол "Семейная история Великой Отечественной войны в эссе студентов и их переводах" на IV Республиканском научно-практическом форуме преподавателей перевода и практикующих переводчиков в МГЛУ.

Кроме того, в рамках проекта студентами и преподавателями факультета романских языков создается виртуальная Карта памяти Беларуси, где собирается Альбом памяти из рассказов преподавателей, студентов о родных - участниках войны, а также о земляках - героях Великой Отечественной войны и местах Беларуси, где навсегда останется ее скорбный след. В этом году страницы альбома переведены на испанский и французский языки.

"Результатом большой, кропотливой и одновременно интересной и увлекательной работы стала первая часть нашей летописи, подготовленная к изданию в июне. Работа над столь значимым и важным проектом будет продолжена", - подытожили в МГЛУ. -0-