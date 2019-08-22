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22 августа 2019, 17:00

MGZAVREBI, грузинско-белорусская свадьба и 40 фуд-кортов: полный гайд по фестивалю "Тбiлiсоба"

Новости темы ""Тбiлiсоба""
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24 августа в Верхнем городе пройдет пятый фестиваль с грузинско-белорусским характером "Тбілісоба". Выступать будут ансамбль Iriao, многоголосие "Швидкаца", а закончат программу MGZAVREBI – хедлайнеры праздника. Из необычных мероприятий – на фестивале планируют провести настоящую грузинско-белорусскую свадьбу. Начнется праздник в 12:00, а закончится в полночь. Что делать на фестивале, рассказываем в нашем гайде.

1. Лайн-ап

Боржоми на этот раз решили привезти в Минск самых характерных грузинских артистов. Например, MGZAVREBI. Это популярный грузинский коллектив – в этом году группа станет хедлайнером фестиваля. В Минске на закрытых площадках она не раз уже устраивала аншлаги.

Еще будет выступать многоголосие "Швидкаца", которое так восхитило Ангелу Меркель во время ее недавнего визита в Тбилиси, а также обладатель первой премии нынешнего "Славянского базара" Георгий Путкарадзе – в прошлом месяце батумец "порвал зал" витебского амфитеатра треком "Небяспечна" белорусских рокеров Nizkiz.

Для гостей подготовили выступление исполнителей песни "Минск с характером" – в прошлом месяце Shuma, Бакей, Лиса и Валик в рамках проекта бренда "Боржоми" #городсхарактером записали совместный трек про нашу столицу. Его можно будет услышать вечером на главной сцене фестиваля.

2. Фуд-корт "ХАРАКТАР ГАСЦІННЫ"

40 выездных точек с хинкали, харчо, хачапури, чурчхелой, вином и "Боржоми" – в этом году фуд-корты расположатся перед ратушей и в нескольких двориках по улице Герцена. Например, насладиться вином и уютной атмосферой старого Тбилиси предлагают по адресу Герцена, 2а. На площадке можно будет сыграть в домино или шахматы, послушать живую музыку, купить одежду или украшения на маркете KaliLaska и сделать романтичное фото под характерным деревом "Боржоми".

3. Грузинско-белорусская свадьба " ХАРАКТАР РАМАНТЫЧНЫ"

На празднике развернется настоящее грузинско-белорусское торжество в формате иммерсивного театра: пара молодоженов готовится сыграть свадьбу в лучших традициях Грузии и Беларуси прямо на фестивале. Пройдет конкурс на самый длинный тост, заворачивание девушек в ковер на скорость и настоящий грузинский выкуп невесты.

Кроме этого, на площадке будет работать Offline Tinder Borjomi. С его помощью одинокие гости фестиваля смогут заматчиться с кем-нибудь в оффлайне, проверить, совпадают ли характеры у них с новым знакомым или знакомой, и даже получат возможность бесплатно отправиться в Грузию.

4. Турмаркет "ХАРАКТАР УЛЁТНЫ "

В прошлом году гостям фестиваля особенно понравился туристический маркет. Купить путевку в Тбилиси, Кутаиси, Батуми можно будет и в этот раз, причем у коренных жителей солнечной страны: в этом году одним из партнеров площадки стал Департамент туризма и курортов Автономной Республики Аджарии и Национальная администрация курортов Грузии.

Днем на туристическом маркете пройдет караоке-конкурс песен Валерия Меладзе. Проявить характер, спеть и выиграть экскурсию по Грузии сможет любой гость фестиваля.

5. Танцевальная площадка Borjomi Party "ХАРАКТАР РУХАВЫ"

На танцевальной сцене Borjomi Party устроят баттлы в необычном формате – vogue против брейк-данса, грузинские народные против jazz-funk. Днем для гостей праздника устроят мастер-классы. Научится грувить, делать catwalk или попробовать станцевать мтиулури можно будет с 12:30 до 14:30, а баттлы продлятся до 20:00.

6. Детская площадка "ХАРАКТАР ГАРЭЗЛІВЫ"

Детская площадка начнет свою работу с самого начала фестиваля. С утра тут будут проходить мастер-классы по футболу, на которые готовится заглянуть мэр Тбилиси Каха Каладзе – в прошлом он играл на позиции защитника в тбилисском и киевском "Динамо", "Милане" и "Дженоа". Кроме этого, можно будет попасть на тренировку по чидаоба – традиционной грузинской борьбе, а днем маленьких участников фестиваля планируют обучить традиционным грузинским танцам. Тут же будет работать площадка для игры в регби. А еще для детей устроят грузинский арт-пикник: расскажут о культуре Грузии и накормят вкусной едой.

7. Borjomi Active "ХАРАКТАР НЕЗВЫЧАЙНЫ"

Залезть на "скалу", пройтись по лоулайну или проявить смелость и характер и нырнуть с большой высоты в бассейн, полный баночек "Боржоми", – выбирайте сами. Плюс, только на этой площадке вы сможете сделать памятный снимок с меховым авто. Ну и напоследок, именно тут можно будет покрасить брови в яркий цвет. Помогут с этим мастера салона Fedina, в котором на прошлой неделе, в воскресенье, прошел конкурс красоты "Панна Тбілісоба", где главным критерием отбора победительницы были брови. Выбирайте любой цвет и вперед!

8. Белорусский уголок "ХАРАКТАР БЕЛАРУСКІ"

Попасть на мастер-класс к белорусским ремесленникам? А может, купить майку LSTR? И то, и другое можно будет сделать на белорусской площадке "Тбілісобы".

Вас научат ловко плести соломку и ферментировать чай. Давно хотели попробовать? Милости просим, приходите.

9. Улица традиций Мамули "ХАРАКТАР ГРУЗІНСКІ"

Если вы хотите научиться грузинской каллиграфии, а может, давно думаете разобраться в том, как правильно валять из шерсти или мастерить монетницы из кожи – вам стоит заглянуть сюда. Тут вы даже сможете почувствовать себя немного Пиросмани – попробуете нарисовать грузинский пейзаж. Вином.

10. Рынок грузинских мастеров "ХАРАКТАР ТЭМПЕРАМЕНТНЫ"

Характерные товары, которые можно купить только на грузинском рыночке: баночка необычных специй, носки с хинкали, чурчхела. Не путайте с белорусским, только тут можно найти минанкари – характерные грузинские украшения из перегородчатой эмали. Или купить керамику от участников организации "Доброе дело". Колоритное место будет работать с 12:00 до 24:00.

Лайн-ап фестиваля

13:30 - 15:00 — выступления ансамбля Iriao, танцевального ансамбля "Солнечная Грузия".

15:00 - 15:30 — официальное открытие "Тбілісоба."

15:30 - 17:00 — выступления ансамбля Iriao, Георгия Путкарадзе, грузинского многоголосия "Швидкаца."

17:00 - 20:30 — ПЕРЕРЫВ.

20:30 - 22:00 — выступления многоголосия "Швидкаца" и Давида Гомартелли, Георгия Путкарадзе, ансамбля Iriao. Прозвучит трек "Минск с характером" (Бакей, Shuma, Лиса, Валик).

23:00 - 24:00 — MGZAVREBI.

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