МИД: 4 гражданина Беларуси эвакуированы с загоревшегося у берегов Греции парома, они не пострадали

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило наличие четырех граждан нашей страны на загоревшемся у берегов Греции пароме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"По сведениям МИД Греции, на пароме Euroferry Olympia находились четыре гражданина Беларуси, которые были эвакуированы греческими властями на остров Корфу, и, по предварительной информации, они не пострадали", - рассказали в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Как сообщают средства массовой информации, пожар начался на той палубе парома, где находились автомобили. На судне в момент пожара было примерно 290 человек из разных стран, в том числе 51 член экипажа. Основную часть пассажиров с пострадавшего у берегов Греции судна эвакуировали на остров Корфу.-0-