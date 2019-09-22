МИД Беларуси 23 сентября проведет в фейсбуке консультацию по визовому соглашению с ЕС

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси 23 сентября проведет консульский день, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В 15.00 на официальной странице в фейсбуке представители консульского управления совместно с пресс-службой министерства начнут отвечать на вопросы граждан по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии.
У интернет-пользователей также будет возможность проконсультироваться и по другим вопросам, отметили в МИД.-0-