МИД Беларуси и Госдепартамент США провели мероприятие в память о жертвах холокоста

2 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Внешнеполитические ведомства Беларуси и США совместно провели мероприятие, посвященное увековечению памяти жертв нацистского геноцида еврейского населения, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

Встреча, которая прошла 1 мая в Государственном департаменте США, позволила привлечь внимание американской и международной общественности к системным усилиям белорусского государства по сохранению памяти о жертвах и героях Второй мировой войны. В нынешнем году основной темой стала 75-я годовщина уничтожения Минского гетто.

Соорганизаторами выступили МИД Беларуси, посольство нашей страны в США и Государственный департамент США. В числе участников, а присутствовало более 100 человек, были представители Государственного департамента и других органов государственного управления США, еврейских организаций, дипломаты, журналисты. Специальными гостями мероприятия стали Савелий Каплинский - бывший узник Минского гетто, подпольщик, ветеран войны, а также Светлана Гебелева - дочь руководителя подполья в Минском гетто Михаила Гебелева.

В зале центра дипломатии Госдепартамента была развернута фотовыставка на основе материалов, подготовленных Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Выставка продолжит экспонироваться в течение недели.

На открытии мероприятия состоялись выступления заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко и исполняющего обязанности помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипа Рикера.

После просмотра фильма "Хроника Минского гетто" прошла интерактивная дискуссия с Савелием Каплинским, который ответил на многочисленные вопросы участников. Отдельным элементом программы стал организованный посольством Беларуси в США прием с дегустацией блюд белорусской кухни.-0-