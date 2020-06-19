МИД Беларуси подготовил обзор режимов въезда и выезда в зарубежных странах с учетом COVID-19

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси подготовило обзор режимов въезда/выезда в зарубежных странах в связи с распространением COVID-19. Он размещен на сайте МИД, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

При этом в пресс-службе обратили внимание на то, что обзор не является исчерпывающим: вводимые властями меры регулярно пересматриваются и корректируются. Для получения актуальной информации о действующем порядке въезда и возможных ограничениях МИД рекомендует в первую очередь обращаться в загранучреждения страны основного назначения, а также дипломатические представительства стран транзитного следования.

"Вводимые в различных странах ослабления карантинных ограничений несущественно влияют на свободу перемещения. В большинстве государств сохраняются меры, в той или иной степени затрудняющие поездки и пересечение границ", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим МИД напоминает, что, принимая решение о зарубежной поездке в такой ситуации, гражданин несет всю полноту ответственности за возможные издержки.

"Тем временем разного рода помощь в возвращении в Беларусь оказана уже порядка 8,2 тыс. соотечественников. Граждане также продолжают прибывать в Беларусь в индивидуальном порядке различными маршрутами. Во взаимодействии с российскими коллегами только за прошедшую неделю более 25 белорусов вывезены из Вьетнама, Индии, Марокко, Таиланда, Шри-Ланки и ЮАР", - добавили в МИД.-0-