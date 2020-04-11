МИД Беларуси помог вернуться на родину более 6,5 тыс. соотечественников

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря Министерству иностранных дел на родину смогли вернуться более 6,5 тыс. граждан Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Граждане Беларуси продолжали возвращаться, в том числе в индивидуальном порядке, различными маршрутами. В частности, 80 белорусов вернулись из Польши на автобусах, организованных при содействии посольства Беларуси в Польше, 16 - из Германии регулярными рейсами ОАО "Белавиа", - рассказали в пресс-службе.

Также при консультативном содействии белорусских дипломатов и в контакте с местными властями из Литвы в Беларусь вернулись 35 белорусских монтажников, которые выполняли пуско-наладочные работы на нефтеперерабатывающем заводе.

"Продолжает улучшаться ситуация по Индонезии. За прошедший период из этой страны вылетели на родину через Амстердам и Доху еще пять граждан нашей страны. Им оказывается помощь в регистрации и посадке на рейсы в городах вылета и Джакарте (при транзите через столицу)", - отметили в пресс-службе.

Ведется работа и поиск путей отправки 11 граждан Беларуси, находящихся в Черногории. Прорабатывается возможность организации, в случае необходимости, их последующего наземного транзита по маршруту Москва - Минск, говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Беларуси в Facebook.

Наиболее острыми по-прежнему остаются проблемы с дальними странами, в частности ситуации в Индии, Вьетнаме, Шри-Ланке и Таиланде. Работа в этом направлении не прекращается.

Несмотря на все сложности, связанные с пребыванием белорусских туристов в указанных странах, в МИД Беларуси уверяют, что по возможности прилагаются усилия по улучшению качества их жизни, в том числе в переводе в более безопасные места размещения, организации доступа к воде и продуктам питания.

МИД напоминает, что по 30 апреля продлен режим чрезвычайного положения в ЮАР, но при этом обращает внимание, что сохраняется география регулярных рейсов ОАО "Белавиа" в европейский регион и Израиль.-0-