МИД Беларуси пригласил на референдум около 30 наблюдателей из стран Евросоюза

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси по своей линии пригласило на референдум по обновленной Конституции около 30 международных наблюдателей из стран Евросоюза. Об этом глава МИД Владимир Макей заявил в эфире "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"По линии МИД мы пригласили порядка 30 физических лиц, представляющих страны Европейского союза. Тех лиц, которые изъявили желание поучаствовать в наблюдении за референдумом. Мы открыты в этом плане, считаем, что те люди, которые приедут в Беларусь для осуществления наблюдения будут максимально объективны в своих оценках. Чего нельзя сказать о некоторых других структурах, функционирующих, например, под эгидой ОБСЕ", - сказал министр.

Владимир Макей также ответил на вопрос, как реагировать на выпады ряда европейских партнеров, которые заявляют о непризнании референдума в любом случае. "Нам надо спокойно реагировать на такие выпады. Мы проводим этот референдум в интересах народа и для народа. И проводим его в соответствии с нашим национальным законодательством".

"Те оценки, которые даются нашими западными партнерами, абсолютно высосаны из пальца, политизированы. Поэтому на них не стоит обращать внимания. Мы так и делаем", - подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что в том числе поэтому на каком-то этапе было принято решение не приглашать наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. "Хотя такая инициатива была, мы обсуждали ее. Но эта структура не высказала особой заинтересованности в наблюдении за референдумом в Беларуси. Ради бога. Мы будем работать с теми, кто готов работать с нами", - заявил Владимир Макей.-0-