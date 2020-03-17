МИД Беларуси: с эпидемией коронавируса можно эффективно бороться только совместными усилиями

17 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. С эпидемией коронавируса можно эффективно бороться только совместными усилиями. Уверенность в этом выразил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос российского агентства "РИА-Новости", передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в белорусском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ожидают полной официальной информации российской стороны относительно решения о закрытии границы для граждан Беларуси. После этого пресс-служба правительства России распространила соответствующее сообщение, опубликовано распоряжение правительства РФ. Российские журналисты поинтересовались у официального представителя МИД, остались ли вопросы у белорусской стороны.

В связи с этим Анатолий Глаз отметил: "Вопросов, может быть, и меньше, но осадок, как говаривал известный герой, остается. Печально, что решения наших российских друзей в большей мере основаны на неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей, тем более граждан страны, являющейся, как было сказано вчера в Кремле, "нашим ближайшим партнером и союзником". Полагаю, и в ВОЗ искренне удивятся утверждениям российской стороны о несоблюдении Беларусью их рекомендаций. ВОЗ призывает к сплоченности и последовательно заявляет о неэффективности ограничений перемещения людей во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения".

Беларусь с начала распространения эпидемии работает с ВОЗ круглосуточно. "И нет ни одной рекомендации, которую бы не выполняла белорусская сторона. По крайней мере эту позицию высказывает сама организация. Достаточно прочесть хотя бы сегодняшнее заявление странового офиса ВОЗ в Беларуси", - продолжил начальник управления информации и цифровой дипломатии.

Он обратил внимание, что на сегодня установлены два случая завоза на территорию Беларуси коронавируса из Москвы. Остальные тоже завезены извне. "Белорусы же пока никому его не "экспортировали". Даже не хочется фантазировать на тему того, каковы же должны быть наши действия, следуя логике российской стороны", - заметил Анатолий Глаз.

Официальный представитель белорусского МИД подчеркнул: "Ситуация не простая, и с эпидемией можно эффективно бороться только совместными усилиями. Это общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений. 75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны".-0-