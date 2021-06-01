МИД Беларуси с зарубежными посольствами провел благотворительную акцию "Разам з дзецьмі"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день защиты детей руководство и сотрудники Министерства иностранных дел, а также дипломаты зарубежных стран передали свои подарки нескольким детским домам. Такая информация размещена на официальной странице МИД Беларуси в Facebook, сообщает БЕЛТА.

В акции поучаствовали посольства Австрии, Ватикана, Великобритании, Венесуэлы, Италии, Китая, Палестины, Польши, Словакии, Сербии, Турции, Туркменистана, Чехии, Эстонии и Швеции. Белорусские и зарубежные дипломаты предприняли попытку привнести новые краски и добавить позитивных эмоций в настоящее детей-сирот, воспитанников Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения, Червенского дома-интерната для детей инвалидов с особенностями психофизического развития и минского детского дома №3.

Во время благотворительной акции "Разам з дзецьмі" было собрано несколько десятков приятных сюрпризов и подарков. "Мы благодарны каждому за вклад в улыбки, огоньки в глазах и задорный смех детей!" - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там также отметили, что акцию может поддержать каждый желающий и необязательно лишь 1 июня. "Дарите, пусть и маленькие, но милые, приятные и полезные подарки деткам белорусских детских домов, школ-интернатов, интернатов семейного типа. Давайте делиться душевным теплом и добротой с нашими детьми! Пусть это и прозвучит банально, но чужих детей не бывает!" - говорится в публикации.-0-