МИД Беларуси сообщил подробности соглашения с Россией о взаимном признании виз

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали подробности о ходе подготовки и содержании соглашения с Россией о взаимном признании виз. Эта информация подготовлена министерством в ответ на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Соглашение построено на условиях полного взаимного признания виз (разрешений на временное пребывание и видов на жительство) и позволяет "открыть" совместную границу для иностранцев, снять барьеры по транзиту через Беларусь в Россию. "Вместе с тем осуществление российской стороной контроля на своей территории вблизи границы сохранится. Эта принципиальная позиция России отражена в соглашении, в соответствии с которым стороны вправе осуществлять меры по проверке соблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства правил въезда, выезда, транзитного проезда либо режима пребывания на территориях своих государств в соответствии с законодательством своих государств", - пояснили в МИД.

В настоящее время заинтересованные госорганы обеих стран ведут практическую подготовительную работу по ряду направлений сотрудничества, предусмотренных проектом соглашения. Это, в частности, налаживание каналов обмена информацией о пересечении границы, визах. "Подготовлен проект соответствующего указа Президента Республики Беларусь о заключении соглашения", - уточнили в МИД.

Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз Беларусь и Россия планировали подписать в декабре 2018 года на заседании Совета Министров Союзного государства в Бресте. Однако наша страна не успела к тому времени завершить все внутригосударственные процедуры.

В МИД также дали разъяснения по поводу возможности для граждан Беларуси иметь "двойное гражданство". Эта тема затрагивалась в вопросах, направленных к "Большому разговору с Президентом".

В нормативных правовых актах Беларуси термин "двойное гражданство" отсутствует. Вместе с тем закон о гражданстве не связывает факт приобретения гражданами Республики Беларусь иностранного гражданства с прекращением гражданства Республики Беларусь. "Граждане Республики Беларусь, имеющие также иное гражданство, не могут на этом основании быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь", - пояснили в МИД.

Что касается Союзного государства, то в нем вопросы приобретения и утраты гражданства регулируются национальным законодательством стран-участниц до тех пор, пока в этой сфере не принят отдельный союзный нормативно-правовой акт. "Никто не может стать гражданином Союзного государства без приобретения гражданства государства-участника", - подчеркнули в МИД.

Отдельные вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", касались темы прав граждан в Союзном государстве. В этой связи МИД отметил значительные успехи в обеспечении равных прав для граждан Беларуси и России во всех сферах, прежде всего, в хозяйственной деятельности, получении образования и медицинской помощи, трудоустройстве, выборе места пребывания и жительства.

"В то же время ряд проблемных вопросов в этой сфере сохраняется ввиду различий социально-политических систем, законодательств и, в ряде случаев, нецелесообразности буквального уравнивания предоставляемых гражданам прав", - считают в МИД. Профильные ведомства двух стран ведут работу по решению проблемных вопросов. При необходимости отдельные проблемы выносятся на рассмотрение высших органов Союзного государства. На площадке Постоянного комитета Союзного государства создана специальная межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов обеспечения равных прав граждан Беларуси и России.-0-