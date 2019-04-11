МИД Беларуси сообщил подробности соглашения с Россией о взаимном признании виз

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 апреля 2019, Чт
+6°C
Сплошная облачность EUR 2.3922
USD 2.1233
RUB 3.278
Главное
Во время совещания Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Президент
Кочанова поручила окончательно урегулировать спор вокруг озера Червоное в Житковичском районе
Регионы
Спорт должен оставаться вне политики и злоупотреблений - Мицкевич
Спорт
Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля
Общество
Крупнейший застройщик в Республике Беларусь заказал новинки МАЗа для строительства многофункционального комплекса "Минск Мир"
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Подготовку к II Форуму регионов Беларуси и Украины обсудили в правительстве
13:03 Экономика
Гомельчанин во время задержания проглотил пакет с психотропом
13:01 Происшествия
В Беларуси усовершенствована оплата труда работников бюджетных организаций
12:59 Общество
Стрелок из Дубровенского района приговорен к 20 годам усиленного режима
12:58 Происшествия
Мужчина пытался ввезти из Украины в Беларусь патроны для травматического оружия
12:57 Происшествия
Победители конкурса "Спортивное право в Республике Беларусь" названы в НОК
12:54 Общество
В Витебске приступили к очередному этапу реконструкции Полоцкого путепровода
12:52 Регионы
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
12:49 В мире
Беларусь прилагает все возможные усилия для налаживания мирной жизни на востоке Украины - МИД
12:49 Политика
Беларусь и Польша прорабатывают проекты по внедрению новых технологий в городском транспорте
12:40 Общество
БГТУ - площадка подготовки специалистов для экспортного бизнеса Беларуси
12:36 Общество
Выставка об участии словаков в партизанском движении в Беларуси открылась в Братиславе
12:36 Общество
На соискание премии Союзного государства в области науки и техники поступило 16 заявок
12:35 Общество
МИД Беларуси сообщил подробности соглашения с Россией о взаимном признании виз
12:29 Общество
Без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные
12:24 Общество
Разработаны меры по повышению привлекательности неиспользуемых объектов госимущества
12:23 Экономика
Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессии во время протестов
12:16 В мире
Минивэн сбил насмерть женщину в Речицком районе
12:12 Происшествия
"Минскметрострой" пока не планирует закупать второй механизированный комплекс
12:08 Регионы
Запуск завода в Добруше позволит создать новые производства бумажной упаковки - Касько
12:07 Регионы
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

МИД Беларуси сообщил подробности соглашения с Россией о взаимном признании виз

Общество 11.04.2019 | 12:29
Фото из архива
Фото из архива
Большой разговор: обратная связь Новости темы Большой разговор: обратная связь
Другие темы

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали подробности о ходе подготовки и содержании соглашения с Россией о взаимном признании виз. Эта информация подготовлена министерством в ответ на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Соглашение построено на условиях полного взаимного признания виз (разрешений на временное пребывание и видов на жительство) и позволяет "открыть" совместную границу для иностранцев, снять барьеры по транзиту через Беларусь в Россию. "Вместе с тем осуществление российской стороной контроля на своей территории вблизи границы сохранится. Эта принципиальная позиция России отражена в соглашении, в соответствии с которым стороны вправе осуществлять меры по проверке соблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства правил въезда, выезда, транзитного проезда либо режима пребывания на территориях своих государств в соответствии с законодательством своих государств", - пояснили в МИД.

В настоящее время заинтересованные госорганы обеих стран ведут практическую подготовительную работу по ряду направлений сотрудничества, предусмотренных проектом соглашения. Это, в частности, налаживание каналов обмена информацией о пересечении границы, визах. "Подготовлен проект соответствующего указа Президента Республики Беларусь о заключении соглашения", - уточнили в МИД.

Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз Беларусь и Россия планировали подписать в декабре 2018 года на заседании Совета Министров Союзного государства в Бресте. Однако наша страна не успела к тому времени завершить все внутригосударственные процедуры.

В МИД также дали разъяснения по поводу возможности для граждан Беларуси иметь "двойное гражданство". Эта тема затрагивалась в вопросах, направленных к "Большому разговору с Президентом".

В нормативных правовых актах Беларуси термин "двойное гражданство" отсутствует. Вместе с тем закон о гражданстве не связывает факт приобретения гражданами Республики Беларусь иностранного гражданства с прекращением гражданства Республики Беларусь. "Граждане Республики Беларусь, имеющие также иное гражданство, не могут на этом основании быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь", - пояснили в МИД.

Что касается Союзного государства, то в нем вопросы приобретения и утраты гражданства регулируются национальным законодательством стран-участниц до тех пор, пока в этой сфере не принят отдельный союзный нормативно-правовой акт. "Никто не может стать гражданином Союзного государства без приобретения гражданства государства-участника", - подчеркнули в МИД.

Отдельные вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", касались темы прав граждан в Союзном государстве. В этой связи МИД отметил значительные успехи в обеспечении равных прав для граждан Беларуси и России во всех сферах, прежде всего, в хозяйственной деятельности, получении образования и медицинской помощи, трудоустройстве, выборе места пребывания и жительства.

"В то же время ряд проблемных вопросов в этой сфере сохраняется ввиду различий социально-политических систем, законодательств и, в ряде случаев, нецелесообразности буквального уравнивания предоставляемых гражданам прав", - считают в МИД. Профильные ведомства двух стран ведут работу по решению проблемных вопросов. При необходимости отдельные проблемы выносятся на рассмотрение высших органов Союзного государства. На площадке Постоянного комитета Союзного государства создана специальная межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов обеспечения равных прав граждан Беларуси и России.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
визовая политика, МИД, Союзное государство
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3922 BYN 2.381 BYN 2.387 BYN
USD
2.1233 BYN 2.112 BYN 2.116 BYN
RUB
3.278 BYN 3.278 BYN 3.285 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Все видео

Фотоновости

Проходка первого тоннеля между станциями метро "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" завершена
Все фото

Инфографика

Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2018/2019 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.
Вся инфографика
Президент
Игорь Додон и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто
Политика
Сергей Чичук и Игорь Додон. Фото МИД Президент Молдовы отметил активизацию сотрудничества с Беларусью
Беларусь прилагает все возможные усилия для налаживания мирной жизни на востоке Украины - МИД
Амбразевич избран председателем Европейской экономической комиссии
Экономика
Армен Гевондян и Михаил Мясникович Мясникович предложил Армении активизировать инвестсотрудничество
Подготовку к II Форуму регионов Беларуси и Украины обсудили в правительстве
Разработаны меры по повышению привлекательности неиспользуемых объектов госимущества
Происшествия
Фото из архива Обвинение по делу о смерти пятимесячного ребенка в Минске предъявлено его отцу
Гомельчанин во время задержания проглотил пакет с психотропом
Стрелок из Дубровенского района приговорен к 20 годам усиленного режима
Регионы
Леонид Стухальский "Минскметрострой" планирует начать проход тоннелей к новым станциям 3-й линии с января 2020 года
В Витебске приступили к очередному этапу реконструкции Полоцкого путепровода
"Минскметрострой" пока не планирует закупать второй механизированный комплекс
Спорт
Хоккеисты "Юности" победили "Неман" и стали обладателями Кубка Президента
Определен состав сборной Беларуси по боксу на II Европейских играх
Страницы белорусского спорта. Бадминтон
Технологии
5G, VR-дата-центр и защищенные облачные решения — beCloud на "ТИБО-2019"
Минский городской технопарк в 2019 году расширит площади на 10 тыс. кв.м
Платежная карта "МТС Деньги" представлена на "ТИБО-2019"
Культура
Ирина Дорофеева. Фото из архива Дни культуры Беларуси в Японии пройдут 18-21 апреля
Обряд "Ваджэнне Сулы" в Гомельском районе признали историко-культурной ценностью
Живописный oпен-эйр впервые включен в программу фестиваля "Пестрый тюльпан" в Бресте
В мире
Дональд Туск, Тэреза Мэй и Ангела Меркель во время заседания в Брюсселе. Фото Reuters Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Президент Судана ушел в отставку - источники
Калейдоскоп
Фото Жэньминь Жибао ФОТОФАКТ: В Китае начался сезон цветения диких абрикосов
5-летняя Лиза Галкина продемонстрировала знание языков
В Восточном Китае возвели стеклянный мост, который "трещит" под ногами
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь богаче писательской фантазии
На себя уповаю
Девятый – «энергетический» вал
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия