МИД: белорусские дипломаты контактируют с компетентными органами Греции в связи с прошедшим штормом

11 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Болгарии, которое также курирует и сотрудничество с Грецией, находится в контакте с компетентными органами в связи с прошедшим в Греции сильным штормом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

На данный момент у посольства нет информации о том, чтобы кто-либо из белорусских граждан погиб или пострадал в результате стихии. "За консульской помощью в посольство никто не обращался", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось БЕЛТА, в результате мощного шторма на севере полуострова Халкидики погибли несколько иностранных туристов и десятки человек пострадали.-0-