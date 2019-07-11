МИД: белорусские дипломаты контактируют с компетентными органами Греции в связи с прошедшим штормом

11 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Болгарии, которое также курирует и сотрудничество с Грецией, находится в контакте с компетентными органами в связи с прошедшим в Греции сильным штормом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
На данный момент у посольства нет информации о том, чтобы кто-либо из белорусских граждан погиб или пострадал в результате стихии. "За консульской помощью в посольство никто не обращался", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщалось БЕЛТА, в результате мощного шторма на севере полуострова Халкидики погибли несколько иностранных туристов и десятки человек пострадали.-0-
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