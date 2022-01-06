МИД: белорусским гражданам в Казахстане оказывается всестороннее содействие

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время нет данных о белорусах среди пострадавших либо задержанных во время протестных акций в Казахстане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

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"На протяжении всего времени белорусским гражданам оказывается всестороннее содействие. К настоящему моменту в посольство обратились и получили необходимую помощь порядка 10 человек. Содействие в решении проблемных вопросов соотечественников оказывает также авиакомпания "Белавиа", - рассказали в ведомстве.

Наиболее типичные причины для обращений: проблемы с выездом из Алматы с учетом имеющихся транспортных затруднений, переоформление и приобретение новых авиабилетов, консультации по особенностям пребывания в стране в условиях чрезвычайного положения.

Посольство Беларуси в Казахстане находится в постоянном контакте с компетентными органами. С 5 января открыта горячая линия: + 7 777 870 84 38; + 7 7172 98 66 13. Информация постоянно обновляется в соответствующих разделах сайта посольства и аккаунтах в социальных сетях.-0-