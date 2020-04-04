МИД: благодаря помощи госорганов более 6080 белорусов вернулись домой

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Помощь в возвращении на родину оказана уже более 6080 гражданам Беларуси. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в МИД.

"Наши граждане 3 апреля продолжили возвращаться в Беларусь из Германии, Индонезии, Перу, Польши, США, Уганды, Финляндии и некоторых других стран", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В настоящее время посольствами Беларуси в Кении и Катаре совместно с диппредставительствами Австралии, Великобритании, Канады, России, США и ряда других государств предметно прорабатывается возможность эвакуации интернациональной группы туристов с Сейшельских островов, включая 13 граждан Беларуси.

Кроме того, во взаимодействии с российской стороной была продолжена транзитная доставка транспортом посольства Беларуси наших граждан из аэропорта Шереметьево на Белорусский вокзал для дальнейшего следования на родину. За прошлые сутки по этому коридору перевезено 11 наших соотечественников.

Для белорусов сохраняется возможность выехать из РФ на железнодорожном или личном транспорте "На данный момент сохраняется регулярное курсирование 2 поездов в российско-белорусском сообщении: № 2/1 Минск-Москва и № 52/51 Брест, Минск-Санкт-Петербург", - уточнили в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

"На финальной стадии согласования между всеми заинтересованными госорганами находятся алгоритмы решения наиболее острых проблем, связанных с нахождением белорусских граждан в Индии (в том числе штата Гоа), Шри-Ланке, Вьетнаме, Таиланде. - отметили в МИД. - Белорусские туристы продолжают покидать Индонезию в групповом и индивидуальном порядке с использованием маршрута через Амстердам. Рассчитываем, что в ближайшее время на родину таким образом сможет вернуться большинство желающих".

Имеются конкретные планы, реализуемые при активной роли посольства России в Беларуси, по вывозу еще одной группы наших туристов из Индии в ближайшие дни.

В МИД обращают внимание, что согласно решению правительства Таиланда с 4 по 6 апреля приостановлена работа международного аэропорта Бангкока Суварнабхуми. Сохраняется география регулярных рейсов ОАО "Белавиа" в европейский регион и Израиль. Белорусским авиаперевозчиком восстановлен рейс по маршруту Минск-Ереван-Минск на 10-11 апреля.

В ведомстве призывают отслеживать обновляемую на постоянной основе информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.-0-

Белорусы могут прилететь из Китая прямым рейсом Air China "По состоянию на 4 апреля граждане Беларуси имеют возможность вылета с территории Китайской Народной Республики в Беларусь рейсами авиакомпании Air China по маршруту Пекин-Минск", - отметили в дипломатической миссии.