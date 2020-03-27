МИД и посольство Австрии провели мероприятия к годовщине открытия мемориала в Тростенце

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел поддержало инициативу посла Австрии Алоизии Вергеттер отметить годовщину открытия монумента "Массив имен". Представители внешнеполитического ведомства и посол возложили цветы к памятнику австрийским жертвам нацизма в Тростенце в знак солидарности и поддержки общих усилий по сохранению памяти о трагедии Второй мировой войны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Монумент "Массив имен" в мемориальном комплексе "Тростенец" в память об австрийских гражданах, погибших в лагере смерти Тростенец в годы Второй мировой войны, был открыт 28 марта 2019 года. В церемонии его открытия приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. "Взаимодействие сторон в реализации проекта по созданию и установке памятника стало ярким примером сотрудничества в гуманитарной и культурной областях, значимым фактором активизации белорусско-австрийских отношений в целом", - отметили в МИД.

Во время официального визита главы белорусского государства в Австрию в ноябре прошлого года музею "Дом истории Австрии" в Вене был передан ряд предметов, которые принадлежали австрийским гражданам, убитым в лагере смерти Тростенец, и были обнаружены в ходе археологических раскопок. "Планируется продолжить двустороннее сотрудничество в историко-мемориальной сфере, включая расширение контактов между научными и музейными учреждениями Беларуси и Австрии", - добавили в МИД.

Акция, которая состоялась сегодня по случаю годовщины открытия мемориала, имеет особый символический характер в преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, считают в МИД.

В посольстве Австрии с сожалением констатировали, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой отметить памятную дату более масштабно не представлялось возможным. "Из-за ситуации в мире и в Австрии мы не можем сегодня встретиться с теми, с кем хотели бы увидеться, поэтому решили поговорить, пообщаться по телефону, посредством интернета", - сказала Алоизия Вергеттер в начале специальной памятной акции, организованной на официальной странице посольства в "Фейсбуке". В прямом эфире посол пообщалась со многими участниками церемонии открытия мемориала в Тростенце, с теми, кто был причастен к созданию памятника, а также с представителями еврейских общин.

Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, который также участвовал в онлайн-трансляции, подчеркнул важную объединяющую роль исторической памяти. "Уверен, что общая страница нашей истории, связанная с многочисленными жертвами, замученными в Тростенце, будет объединять и давать силы для движения вперед, чтобы такое в истории больше не повторялось, - сказал он. - Мы должны знать о тех событиях, помнить и двигаться вместе вперед".

В память о жертвах нацизма телеканал ОНТ покажет в эфире фильм "Зондергетто".-0-