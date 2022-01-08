МИД: информации о пострадавших или задержанных в Казахстане гражданах Беларуси нет

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси нет информации о пострадавших либо задержанных в Казахстане гражданах Беларуси. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на 11.00 8 января нет информации о пострадавших либо задержанных гражданах Беларуси в Казахстане", - проинформировали в ведомстве.

В МИД напомнили, что в посольстве Беларуси в Казахстане открыта круглосуточная горячая линия по телефонам: + 7 777 870 84 38; + 7 7172 98 66 13.

"К настоящему моменту в посольство обратились и получили необходимое содействие порядка 30 граждан. В основном вопросы касаются отмены рейсов из Казахстана, переоформления и приобретения билетов в условиях отсутствия интернета, поиска родственников, которые не выходят на связь", - рассказали в министерстве.-0-