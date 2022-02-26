МИД назвал фейком информацию о создаваемых Беларусью препятствиях для выезда украинцев

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Республики Беларусь обращает внимание на распространение в интернете недостоверной информации, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"В сети распространяются фейки о создаваемых белорусской стороной препятствиях для выезда украинских граждан из Беларуси в Украину, - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства. - Это абсолютно не соответствует действительности".
Через пункт пропуска "Новая Рудня" из Беларуси беспрепятственно могут выехать все желающие граждане Украины. Речь идет и о пассажирах на легковых автомобилях, и на большегрузных.
При этом МИД повторно обращает внимание на неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры на украинской стороне.
"Гражданам Беларуси по соображениям безопасности необходимо отменить поездки в Украину, - рекомендуют в МИД. - Обращаем также внимание граждан Беларуси на участившиеся случаи незаконного задержания автомобилей, в первую очередь большегрузных, на дорогах Украины. Напоминаем о ранее данной рекомендации быть максимально бдительными, не останавливаться по пути следования без экстренной необходимости и не съезжать с основных автомагистралей".-0-