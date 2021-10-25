МИД Ирана прокомментировал ситуацию с оказавшимися в затруднительном положении на белорусско-литовской границе иранцами

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде прокомментировал ситуацию с иранскими гражданами, оказавшимися в затруднительном положении на белорусско-литовской границе. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на посольство Ирана в Республике Беларусь.

Отвечая на вопросы журналистов о данной ситуации, официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран сказал: "После того, как Министерству иностранных дел стало известно об этом, посольству Исламской Республики Иран в Беларуси было поручено незамедлительно принять меры по данному вопросу. Посольство немедленно связалось с Министерством иностранных дел и другими соответствующими белорусскими органами для получения дополнительной информации о положении своих соотечественников, оказавшихся на белорусско-литовской границе, и решения их проблем. В ходе этих контактов посольство обратилось к компетентным белорусским органам с просьбой о содействии в установлении связи с данными иранскими гражданами и незамедлительном расследовании возникшей ситуации".

Представитель МИД подчеркнул, что в связи с важностью и срочностью вопроса были предприняты усилия для установления прямого контакта с пострадавшими людьми. Соответственно, помимо телефонного разговора посла с одним из этих граждан, сегодня утром делегация посольства направилась в белорусско-литовский приграничный район, чтобы изучить положение иранских граждан и подготовить условия для их возвращения. По имеющимся данным, в настоящее время делегация посольства находится в приграничной зоне и в сотрудничестве с региональными пограничниками пытается как можно скорее решить проблемы пострадавших соотечественников.

Он также отметил, что иранское посольство находится в постоянном контакте с соответствующими белорусскими структурами и официально проинформировало белорусскую сторону о серьезной озабоченности Исламской Республики Иран положением иранских граждан, находящихся в затруднительном положении на границе. Кроме того, этот вопрос отслеживается через посольство Беларуси в Тегеране.

Иранская сторона выражает уверенность, что "белорусское правительство окажет необходимое и достаточное содействие в рамках дружественных отношений Тегерана и Минска в решении проблем данных иранских граждан". В свою очередь Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран намерено серьезно отслеживать данный вопрос до полного решения проблем соотечественников.-0-