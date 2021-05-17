МИД к 80-летию начала Великой Отечественной войны запускает проект в соцсетях

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси к 80-летию начала Великой Отечественной войны запускает проект в соцсетях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

"Мы предлагаем посмотреть на Брестскую крепость и историю ее обороны не только через призму сухих фактов и статистики, а увидеть судьбы обычных людей, личности со своими радостями и горестями, - отметили в министерстве. - С сегодняшнего дня и до 22 июня мы будем делиться отрывками из личных писем военнослужащих крепости и членов их семей, написанных ими буквально за несколько недель до начала этой страшной войны".

В МИД предлагают "сфокусироваться в этой серии постов на тех, кто потерял в огне истории свою жизнь". "Если вы захотите поддержать нас и поделиться отрывками из писем своих родных и близких, написанных ими до или во время войны, пожалуйста, размещайте информацию с хештегом #ВОВ80", - сообщили в пресс-службе МИД.-0-